Reuters: в НАТО заявили о готовности защищать американские базы в Европе

В НАТО заявили о готовности защищать базы США в Европе от ударов Ирана Reuters: в НАТО заявили о готовности защищать американские базы в Европе

Москва19 авг Вести.В НАТО заявили о готовности ответить на любую угрозу и сделать все возможное для защиты стран – членов альянса, заявил представитель организации в комментарии Reuters.

Заявление прозвучало на фоне сообщений Financial Times о возможных ударах Ирана по американским объектам в Европе. По данным издания, возможность атак рассматривается в случае отсутствия соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Представитель НАТО заявил по поводу предположительно возможных атак со стороны Ирана по американским целям в Европе, что НАТО готова ответить на любую угрозу и будет делать все, что возможно, чтобы защитить все страны-члены говорится в сообщении Reuters

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что при определенных обстоятельствах США будут готовы начать боевые действия против Ирана.