Москва19 авгВести.В НАТО заявили о готовности ответить на любую угрозу и сделать все возможное для защиты стран – членов альянса, заявил представитель организации в комментарии Reuters.
Заявление прозвучало на фоне сообщений Financial Times о возможных ударах Ирана по американским объектам в Европе. По данным издания, возможность атак рассматривается в случае отсутствия соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
Представитель НАТО заявил по поводу предположительно возможных атак со стороны Ирана по американским целям в Европе, что НАТО готова ответить на любую угрозу и будет делать все, что возможно, чтобы защитить все страны-членыговорится в сообщении Reuters
Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что при определенных обстоятельствах США будут готовы начать боевые действия против Ирана.