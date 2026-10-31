Хаменеи: военные Ирана при новой атаке сами определят, когда заканчивать войну

Верховный лидер Ирана: Тегеран при новой атаке сам определит время конца войны Хаменеи: военные Ирана при новой атаке сами определят, когда заканчивать войну

Москва31 окт Вести.Военные и народ Ирана в случае новой атаки на страну сами определят, когда заканчивать войну, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, приводит сообщение его канцелярии иранское агентство IRNA.

Хаменеи в ходе встречи с высшим командованием войск дал указание военным отвечать на любые угрозы "без географических ограничений", а также распорядился расширить список вероятных целей США и Израиля.

...В случае возобновления военных или террористических атак со стороны врагов Ирана именно Вооруженные силы Исламской Республики и иранский народ определят, когда и при каких условиях эти атаки прекратятся информирует канцелярия верховного лидера Ирана

Ранее американские СМИ заявляли, что Вашингтон может вновь начать наносить удары по Ирану после промежуточных выборов в США. Иран подготовил всеобъемлющий план военного ответа на возможную агрессию.