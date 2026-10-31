Москва31 октВести.Военные и народ Ирана в случае новой атаки на страну сами определят, когда заканчивать войну, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, приводит сообщение его канцелярии иранское агентство IRNA.
Хаменеи в ходе встречи с высшим командованием войск дал указание военным отвечать на любые угрозы "без географических ограничений", а также распорядился расширить список вероятных целей США и Израиля.
...В случае возобновления военных или террористических атак со стороны врагов Ирана именно Вооруженные силы Исламской Республики и иранский народ определят, когда и при каких условиях эти атаки прекратятсяинформирует канцелярия верховного лидера Ирана
Ранее американские СМИ заявляли, что Вашингтон может вновь начать наносить удары по Ирану после промежуточных выборов в США. Иран подготовил всеобъемлющий план военного ответа на возможную агрессию.