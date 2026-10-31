Москва31 октВести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал указание военным действенно отвечать на любые угрозы, не ограничиваясь рамками географии. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.
Верховный главнокомандующий вооруженными силами дал указание командующим вооруженными силами отвечать на любую возможную угрозу противника быстро, действенно и без географических ограниченийнаписано в заявлении
Уточняется, что указание было дано в ходе встречи с командирами вооруженных сил Исламской Республики.