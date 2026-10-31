Хаменеи приказал военным отвечать на любые угрозы без географических ограничений

Лидер Ирана дал указание военным действенно отвечать на любые угрозы Хаменеи приказал военным отвечать на любые угрозы без географических ограничений

Москва31 окт Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал указание военным действенно отвечать на любые угрозы, не ограничиваясь рамками географии. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы​​​.

Верховный главнокомандующий вооруженными силами дал указание командующим вооруженными силами отвечать на любую возможную угрозу противника быстро, действенно и без географических ограничений написано в заявлении

Уточняется, что указание было дано в ходе встречи с командирами вооруженных сил Исламской Республики.