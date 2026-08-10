Пезешкиан заявил, что на встрече с ним Хаменеи был полностью здоров

Пезешкиан заявил, что Хаменеи полностью здоров Пезешкиан заявил, что на встрече с ним Хаменеи был полностью здоров

Москва10 авг Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи физически полностью здоров. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Его слова передает гостелерадиокомпания IRIB.

Комментарий президента появился после того, как было опубликовано первое видео с марта 2026 года, на котором запечатлен Хаменеи. Пезешкиан рассказал о встрече, которая у него была с верховным лидером накануне и продлилась около 7-8 часов.

[Хаменеи] физически был полностью здоров подчеркнул Пезешкиан

Ранее источник агентства ТАСС заявил, что опубликованное видео с Хаменеи было снято давно, еще до его становления верховным лидером.