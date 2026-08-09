В Иране впервые за 5 месяцев выложили видео с аятоллой Моджтабой Хаменеи Иранские СМИ впервые за 5 месяцев показали кадры с аятоллой Моджтабой Хаменеи

Москва9 авг Вести.В Иране впервые с марта опубликовано видео с новым аятоллой Моджтабой Хаменеи. Кадры публикует в своем Telegram-канале иранское новостное агентство Mehr.

На видео рядом с аятоллой в помещении сидят и ведут беседу несколько человек. Вместо речи на видео наложена музыка. При этом не уточняется, когда именно снят этот ролик.

Впервые опубликованы кадры с лидером революции аятоллой сейедом Моджтабой Хаменеи говорится в сообщении агентства

Это первый раз, когда верховный лидер Ирана появился на видео после того, как он занял этот пост в марте 2026 года.

Ранее сообщалось, что разведывательные службы США и Израиля пытаются вычислить местоположение Моджтабы Хаменеи.

В то же время СМИ писали, что Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике до нормализации ситуации с безопасностью на фоне военного конфликта с США и Израилем.