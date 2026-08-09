Москва9 авгВести.В Иране впервые с марта опубликовано видео с новым аятоллой Моджтабой Хаменеи. Кадры публикует в своем Telegram-канале иранское новостное агентство Mehr.
На видео рядом с аятоллой в помещении сидят и ведут беседу несколько человек. Вместо речи на видео наложена музыка. При этом не уточняется, когда именно снят этот ролик.
Впервые опубликованы кадры с лидером революции аятоллой сейедом Моджтабой Хаменеиговорится в сообщении агентства
Это первый раз, когда верховный лидер Ирана появился на видео после того, как он занял этот пост в марте 2026 года.
Ранее сообщалось, что разведывательные службы США и Израиля пытаются вычислить местоположение Моджтабы Хаменеи.
В то же время СМИ писали, что Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике до нормализации ситуации с безопасностью на фоне военного конфликта с США и Израилем.