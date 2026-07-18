ТАСС: Хаменеи не выйдет на публику до стабилизации ситуации в Иране

Стало известно, когда Моджтаба Хаменеи появится на публике ТАСС: Хаменеи не выйдет на публику до стабилизации ситуации в Иране

Москва18 июл Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике до нормализации ситуации с безопасностью на фоне военного конфликта с США и Израилем. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, власти страны приняли такое решение из соображений безопасности. Возобновить публичные мероприятия Хаменеи сможет после того, как ситуация стабилизируется.

Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике сказал собеседник агентства

Ранее Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить тем, кто виновен в гибели его отца, бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Он погиб 28 февраля в своей резиденции в результате американо-израильской атаки.