Москва3 июл Вести.Иранские власти отложили похороны убитого верховного лидера Али Хаменеи, чтобы избежать рисков в условиях войны и возможных атак. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что на церемонии прощания с верховным лидером Исламской Республики, который был убит в ходе американо-израильского авиаудара, ожидается около 20 млн человек.

Иранские власти решили, что все-таки сейчас не совсем будет, ну, мягко скажем, уместно вспоминать о тонкостях религиозных моментов, и поэтому решили отложить на некоторое время процессию [похорон Али Хаменеи]. Тем более сам Али Хаменеи всегда говорил о том, что не хотел бы, чтобы его похороны стали причиной того, чтобы люди как-то погибли, пострадали и так далее. Сейчас ожидается около 20 млн человек на улицах Тегерана, которые готовы пойти попрощаться с ним, проводить своего духовного лидера. Огромное количество поклонников у Али Хаменеи не только в Иране, но и за его пределами - в Ираке, Ливане и других уголках мусульманского мира. Поэтому решили на некоторое время отодвинуть эту самую процессию, тем более что в условиях войны было хоронить невозможно рассказал Ибрагимов

Он добавил, что иранцы учли опыт ударов США по мавзолею в Венесуэле и решили перенести церемонию.

Вы помните, когда американцы устроили всю эту историю с Венесуэлой в январе этого года, они начали наносить удары по мавзолею Уго Чавеса. И иранцы этот момент учли, конечно же, и поэтому абсолютно уверены в том, что в случае новой агрессии могила или мавзолей Али Хаменеи, где он будет похоронен в своем родном городе Мешхеде на востоке страны, может оказаться под угрозой. … Там сконцентрировано огромное количество паломнических мест, которые очень ценны и святы для шиитов, мусульман объяснил Ибрагимов

Ранее сообщалось, что в Иране проходит церемония прощания с Али Хаменеи. Он и члены его семьи погибли 28 февраля в результате американо-израильских атак. На церемонию прибыли делегации из десятков стран, РФ представляет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Верховный лидер Ирана будет похоронен 9 июля.