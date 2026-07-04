Москва4 июлВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил портал Axios на основе интервью с американским лидером.
Журналисты напомнили о словах главы Белого дома, который ранее рассказал, что США сделали недельную паузу в переговорах с Ираном в связи с похоронами.
Трамп заявил Axios, что он наблюдает за церемонией прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеиговорится в публикации
По информации портала, американский лидер был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плакали во время похорон.
Церемония прощания с Али Хаменеи началась 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основные траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах. Церемония завершится похоронами Хаменеи в его родном городе Мешхеде.
Российскую делегацию на церемонии прощания возглавил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.