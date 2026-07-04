Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Москва4 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп следит за похоронами бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил портал Axios на основе интервью с американским лидером.

Журналисты напомнили о словах главы Белого дома, который ранее рассказал, что США сделали недельную паузу в переговорах с Ираном в связи с похоронами.

Трамп заявил Axios, что он наблюдает за церемонией прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи говорится в публикации

По информации портала, американский лидер был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плакали во время похорон.

Церемония прощания с Али Хаменеи началась 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основные траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах. Церемония завершится похоронами Хаменеи в его родном городе Мешхеде.

Российскую делегацию на церемонии прощания возглавил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.