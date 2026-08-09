Источник ТАСС: выложенное иранским СМИ видео с Моджтабой Хаменеи старое ТАСС: опубликованное в Иране видео с Моджтабой Хаменеи старое

Москва9 авг Вести.Видео с аятоллой Моджтабой Хаменеи, распространенное иранским СМИ, является старым и снято до того, как он стал верховным лидером Ирана, пишет ТАСС со ссылкой на иранский источник.

Ранее иранское новостное агентство Mehr выложило в своем Telegram-канале видеозапись с аятоллой, отметив, что "впервые опубликованы кадры с лидером революции". Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике после того, как занял свой пост в марте.

Это старое видео. Оно было снято еще до того, как он стал (верховным) лидером заявил источник

Он добавил, что Моджтаба Хаменеи сейчас жив и здоров.

Ранее сообщалось, что разведывательные службы США и Израиля безуспешно пытаются вычислить местоположение Моджтабы Хаменеи, чтобы узнать, жив ли он.

Моджтаба Хаменеи – сын предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого при авиаударе по его резиденции в феврале 2026 года. Моджтаба был выбран верховным лидером Ирана 8 марта.