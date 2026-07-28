ЦРУ и "Моссад" не могут найти Моджтабу Хаменеи Times: разведки США и Израиля пытаются найти Моджтабу Хаменеи

Москва28 июл Вести.Разведывательные службы США и Израиля пытаются вычислить местоположение аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает газета The Times.

Журналисты добавляют, что цель поисков заключается не в убийстве Хаменеи, так как фактическая власть в Иране сейчас находится в руках военных. Поэтому ЦРУ и "Моссад" хотят узнать жив аятолла или нет.

Единственный реальный способ найти Моджтабу – завербовать того, кто с ним контактирует. Но это необыкновенно сложно… Возможно, только два-три члена Корпуса стражей исламской революции знают, где он находится заявил в интервью газете экс-сотрудник "Моссад" Рами Игра

Также издание, со ссылкой на экспертов, уточняет, что Хаменеи не может не иметь связи с внешним миром. ЦРУ и "Моссад" рассчитывают найти людей, которые доставляют ему сообщения.

Моджтаба Хаменеи – сын предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был убит в результате авиаудара по его резиденции 28 февраля 2026 года. Уже 8 марта Моджтаба был выбран верховным лидером Исламской Республики.