Карлсон назвал убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США Журналист Карлсон назвал убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США

Москва24 июл Вести.Американский журналист Такер Карлсон в интервью телеканалу RT выразил мнение, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи представляет собой одно из наиболее безрассудных решений, когда-либо принятых Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что подобный шаг, связанный с устранением аятоллы, является одним из самых безумных действий, которые когда-либо были предприняты Вашингтоном.

Они убили аятоллу утверждает Карлсон

Журналист также указал, что подобные аморальные поступки полностью сводят на нет перспективы дипломатического урегулирования и исключают возможность дальнейших переговоров.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в своей резиденции в результате американо-израильской атаки. Церемония погребения тела бывшего верховного лидера Ирана прошла в его родном городе Мешхеде 9 июля. В траурных мероприятиях приняли участие около 43 млн человек.