Москва31 окт Вести.Вооруженные силы Ирана разработали комплексный план военного ответа на случай возможной агрессии против страны.

Об этом сообщил панарабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на анонимного регионального чиновника, занимающегося вопросами политики и безопасности.

Вооруженные силы Ирана завершили разработку всеобъемлющего, обновленного плана реагирования на любую возможную агрессию … Ответ Ирана будет нацелен на политические объекты и штабы, принадлежащие его противникам и их региональным покровителям сказано в сообщении телеканала

Собеседник телеканала процитировал известную поговорку "Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других", предостерегая таким образом соседние страны от того, чтобы позволять США и Израилю использовать свою территорию и ресурсы для агрессии против Ирана.

Ранее США предупредили лидеров некоторых стран Персидского залива и своих союзников в регионе, что могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.