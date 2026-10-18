Иран заявил о готовности к возможному применению США "матери всех бомб" Иран пригрозил США потерями среди военных в случае применения мощнейшей бомбы

Москва18 окт Вести.Иран подготовил ответные меры на случай применения Соединенными Штатами самой мощной неядерной бомбы из американского арсенала, известной как "мать всех бомб". Об этом заявил министр обороны исламской республики Мехрдад Эхлаки, передает агентство ILNA.

Мы продумали необходимые меры по этому вопросу и спокойны. Мы уверенно выполняем свою работу подчеркнул глава иранского оборонного ведомства

Эхлаки предупредил, что в случае применения такого оружия Вашингтону следует задуматься о возможных потерях среди американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

По словам министра, США должны прежде всего беспокоиться о том, как обеспечить безопасный вывод своих войск из региона. Он также выразил мнение, что именно опасения последствий до сих пор удерживали американскую сторону от использования "матери всех бомб".

Ранее сообщалось, что США могут применить против Ирана сверхмощное оружие.