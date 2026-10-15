CNN: США могут применить против Ирана "мать всех бомб"

США могут применить против Ирана сверхмощное оружие CNN: США могут применить против Ирана "мать всех бомб"

Москва15 окт Вести.США рассматривают возможность атаковать Иран с использованием сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43/B (MOAB), которую неофициально называют "матерью всех бомб". Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

GBU-43/B – самая большая неядерная бомба в арсенале США, масса которой составляет более 9,5 тонны. Как отмечает телеканал, ее использование в конфликте с Ираном стало бы заметной эскалацией.

ВС США разработали новые планы нанесения ударов, которые включают потенциальное использование так называемой матери всех бомб для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана говорится в публикации

Уточняется, что бомбу могут применить, если президент США Дональд Трампа отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.

По словам одного из собеседников CNN, целью американских военных могут стать иранские ядерные предприятия или объект около Натанза, якобы скрытому под горой.

Президент, к сожалению, оказался в ситуации, когда он практически вынужден что-то предпринять, но без боеприпасов, которые предназначены для поражения на такой глубине... приходится обращать внимание на психологический эффект, для которого вполне подходит MOAB подчеркнул источник

Как отмечается, многие члены американской администрации убеждены, что единственный способ одержать победу над Ираном – это масштабная операция с участием наземных войск, но это может привести к гибели тысяч военных США.

Пентагон не исключает такой вариант развития событий, однако пока никто в администрации и не настаивает на этом. Трамп в свою очередь также дал понять, что не заинтересован в отправке американских военных в Иран.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.