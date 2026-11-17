Разведка США заявила о планах Ирана применить "грязную бомбу" в Вашингтоне CNN: Иран готовит планы покушения на чиновников США

Москва17 ноя Вести.Иран планирует покушение на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, используя для этого "грязную бомбу" или химическое оружие, следует из данных американской разведки.

Соответствующее заявление приводит телеканал CNN.

Согласно сообщениям семи американских чиновников, новые разведывательные данные США указывают на то, что Иран разрабатывает планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа путем подрыва так называемой "грязной бомбы" или химического оружия в Вашингтоне, округ Колумбия следует из публикации на сайте канала

Позже собеседники телеканала уточнили, что материалы для изготовления бомб могут быть спрятаны на территории США.

Любое подобное оружие - это оружие террора, а не высокоточное оружие, как и террорист-смертник, который взрывает себя. Они могут сделать людей действительно больными, а определенные районы непригодными для жизни указал один из источников

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о сроках завершения конфликта с Ираном. Он отметил, что многие неоконсерваторы и другие люди хотят, чтобы США “навсегда погрязли в конфликте с Ираном, но этого не произойдет”.