Вэнс спрогнозировал окончание конфликта с Ираном в течение двух лет

Вэнс высказался о сроках завершения конфликта с Ираном Вэнс спрогнозировал окончание конфликта с Ираном в течение двух лет

Москва17 ноя Вести.США не допустят затягивания конфликта с Ираном на долгие годы и не позволят ему перерасти в "бесконечную войну". Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News.

Мы обещали американскому народу, что больше не будем вести бесконечные войны… Да, иранская ядерная программа представляет угрозу для США, но мы не позволим, чтобы это превратилось в обязательство на 10 или 15 лет или, откровенно говоря, даже на два года сказал Вэнс

По его словам, многие неоконсерваторы и другие люди хотят, чтобы США навсегда погрязли в конфликте с Ираном, но этого не произойдет.

Вэнс также добавил, что уверен в том, что президент США Дональд Трамп сумеет закончить конфликт с отличными результатами.

Ранее стало известно, что Джей Ди Вэнс может провести личные переговоры с неким высокопоставленным представителем службы безопасности Ирана, чтобы ускорить завершение конфликта.