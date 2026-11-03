Вэнс: у США нет временных рамок для заключения сделки с Ираном

Вэнс: США не имеют временных рамок для сделки с Тегераном Вэнс: у США нет временных рамок для заключения сделки с Ираном

Москва3 ноя Вести.У США нет ограничений по времени для заключения сделки с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс представителям СМИ.

В конфликте с Тегераном Вашингтон больше всего обеспокоен иранской ядерной программой, отметил Вэнс.

Мы не устанавливали временных рамок. Мы публично заявляли, чего мы хотим. Мы хотим уничтожения их ядерной программы уточнил Вэнс

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном, поскольку иранская сторона стремится к этому.