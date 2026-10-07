Москва7 октВести.Ирану необходимо существенно сократить свои мощности по обогащению урана для прекращения конфликта с США.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью агентству Reuters.
По его словам, Вашингтон по-прежнему открыт для подписания соглашения, но будет требовать от Тегерана уступок в ядерной сфере.
Если вы не стремитесь к созданию ядерного оружия, зачем вам тогда обогащенное до 60% топливо? И если вы хотите продемонстрировать приверженность отказу от создания ядерного оружия, не производите высокообогащенное топливосообщил Вэнс
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан отметил, что Исламская Республика никогда не стремилась получить ядерное оружие.