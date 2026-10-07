Вэнс раскрыл условие для прекращения войны США с Ираном Вэнс: Иран должен сократить объемы обогащения урана

Москва7 окт Вести.Ирану необходимо существенно сократить свои мощности по обогащению урана для прекращения конфликта с США.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью агентству Reuters.

По его словам, Вашингтон по-прежнему открыт для подписания соглашения, но будет требовать от Тегерана уступок в ядерной сфере.

Если вы не стремитесь к созданию ядерного оружия, зачем вам тогда обогащенное до 60% топливо? И если вы хотите продемонстрировать приверженность отказу от создания ядерного оружия, не производите высокообогащенное топливо сообщил Вэнс

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан отметил, что Исламская Республика никогда не стремилась получить ядерное оружие.