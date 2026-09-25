Москва25 сенВести.Иран никогда не стремился получить ядерное оружие. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
По его словам, Исламская Республика готова придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Мы никогда не стремились к созданию ядерного оружиярассказал Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News
Он также отметил, что Тегеран, в случае достижения договоренностей с Вашингтоном, может отказаться от высокообогащенного урана.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи ранее подчеркнул, что Исламская Республика пока не вышла из ДНЯО. Он добавил, что решение зависит от действий Вашингтона.