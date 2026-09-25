Пезешкиан: Иран никогда не стремился разработать ядерное оружие

Пезешкиан заявил, что Иран никогда не стремился разработать ядерное оружие Пезешкиан: Иран никогда не стремился разработать ядерное оружие

Москва25 сен Вести.Иран никогда не стремился получить ядерное оружие. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

По его словам, Исламская Республика готова придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия рассказал Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News

Он также отметил, что Тегеран, в случае достижения договоренностей с Вашингтоном, может отказаться от высокообогащенного урана.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи ранее подчеркнул, что Исламская Республика пока не вышла из ДНЯО. Он добавил, что решение зависит от действий Вашингтона.