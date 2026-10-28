СМИ: Вэнс пытается возобновить мирные переговоры с Тегераном WSJ: Вэнс пытается возобновить диалог с Ираном

Москва28 окт Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс пытается возобновить переговоры с Ираном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсену Резаи.

Вэнс направил письмо Мохсену Резаи говорится в материале

Вице-президент США пошел на такой шаг, чтобы понять, достаточно ли у Тегерана и Вашингтона точек соприкосновения для возобновления мирный переговоров.

Американский лидер Дональд Трамп накануне выразил уверенность в том, что конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном скоро завершится.