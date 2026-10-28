Москва28 октВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс пытается возобновить переговоры с Ираном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Уточняется, что Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсену Резаи.
Вэнс направил письмо Мохсену Резаиговорится в материале
Вице-президент США пошел на такой шаг, чтобы понять, достаточно ли у Тегерана и Вашингтона точек соприкосновения для возобновления мирный переговоров.
Американский лидер Дональд Трамп накануне выразил уверенность в том, что конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном скоро завершится.