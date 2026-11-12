Вэнс готов провести прямые переговоры с силовиками Ирана, чтобы закончить войну WSJ: Вэнс хочет провести прямые переговоры с иранскими силовиками

Москва12 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс может провести личные переговоры с неким высокопоставленным представителем службы безопасности Ирана.

Об этом информирует издание The Wall Street Journal.

Стремясь положить конец войне, которая считается обузой для Республиканской партии, Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с высокопоставленным представителем иранских служб безопасности, поскольку он становится главным переговорщиком с Ираном пишет газета

Президент США Дональд Трамп в последние дни продемонстрировал своему окружению готовность возобновить переговоры с Ираном и сделал Вэнса уполномоченным на их проведение от лица американской стороны, однако на данный момент никаких официальных договоренностей по поводу личной встречи представителей двух стран нет.

Сам же Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США.

Ранее портал Axios сообщил, что Джей Ди Вэнс лично участвует в непрямых переговорах по сделке с Ираном и почти ежедневно общается с посредниками.