Москва12 нояВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс может провести личные переговоры с неким высокопоставленным представителем службы безопасности Ирана.
Об этом информирует издание The Wall Street Journal.
Стремясь положить конец войне, которая считается обузой для Республиканской партии, Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с высокопоставленным представителем иранских служб безопасности, поскольку он становится главным переговорщиком с Ираномпишет газета
Президент США Дональд Трамп в последние дни продемонстрировал своему окружению готовность возобновить переговоры с Ираном и сделал Вэнса уполномоченным на их проведение от лица американской стороны, однако на данный момент никаких официальных договоренностей по поводу личной встречи представителей двух стран нет.
Сам же Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США.
Ранее портал Axios сообщил, что Джей Ди Вэнс лично участвует в непрямых переговорах по сделке с Ираном и почти ежедневно общается с посредниками.