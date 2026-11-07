Axios: Вэнс ведет закулисную работу по заключению соглашения с Ираном

Axios: Вэнс участвует в переговорах с посредниками по сделке с Ираном Axios: Вэнс ведет закулисную работу по заключению соглашения с Ираном

Москва7 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично вовлечен в непрямые переговоры с Ираном и ведет переговоры с посредниками, сообщает портал Axios.

Участие Вэнса в переговорах говорит о том, что он берет на себя инициативу по выводу США из конфликта, отмечает портал.

Вэнс почти ежедневно общается с катарским премьер-министром Мухаммедом Абдеррахманом Аль Тани, командующим армией Пакистана Асимом Муниром и другими посредниками уточняет Axios

В переговорах также участвуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Вэнс заявил, что война с Ираном стала причиной поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США.