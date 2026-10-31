Раскол в команде Трампа: Хегсет и Рубио за ослабление Ирана, Вэнс за переговоры Axios: в администрации США возник раскол по проблеме Ирана

Москва31 окт Вести.В администрации США нет согласия о том, как следует действовать в отношении Ирана: часть команды президента Дональда Трампа настаивает на дальнейшем ослаблении властей в Тегеране, другая добивается возобновления переговоров. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

Шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио настроены крайне скептически в отношении возможности достигнуть какого-либо соглашения в ядерной сфере с нынешним иранским режимом. По словам чиновника США, Хегсет и Рубио полагают, что перед президентом США Дональдом Трампом стоит миссия - еще сильнее ослабить иранский режим, в том числе за счет дальнейших боевых действий говорится в материале

В лагере сторонников диалога портал называет вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Сам хозяин Белого дома, по этим данным, сомневается, что иранская сторона согласится на условия, которые можно было бы счесть приемлемыми.

Третью линию проводит глава Минфина Скотт Бессент, отвечающий за кампанию экономического давления на Тегеран: он считает, что сначала нужно дождаться отдачи от санкций, а не возобновлять вооруженный конфликт.

Один из источников Axios допустил, что в случае ощутимого проигрыша республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября решение Трампа о масштабной операции против Ирана станет более вероятным. Как рассказал источник в регионе, Египет, Турция, Ирак, Пакистан и Саудовская Аравия еще до голосования убеждали Иран вернуться к переговорам с США. Между тем неназванный представитель Белого дома утверждает, что результат выборов на решение Трампа по Ирану не повлияет.

Днем ранее посредники из Катара провели в Тегеране более 12 часов, добиваясь перезапуска американо-иранского трека.

Были положительные результаты. Переговоры продолжаются с целью разблокировать сделку США и Ирана приводит портал слова дипломатического источника

Доха рассчитывает, что обе стороны предпримут набор шагов, выполнимых за считанные дни, и это откроет дорогу к прямому диалогу Вашингтона и Тегерана. Параллельно Катар склоняет Иран к допуску инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, которые прежде подверглись ударам США и Израиля, - взамен американская сторона пошла бы на смягчение санкций.

По оценке американского госслужащего, переговоры уперлись в предварительные условия: Вашингтон требует от Ирана ядерных уступок уже в ходе возвращения к диалогу, а Тегеран настаивает на предварительном снятии блокады своих портов, разморозке активов и допуске к нефтяной торговле.