Вэнс: конфликт США и Ирана не превратится в бесконечную войну Вэнс заверил, что Трамп закончит войну с Ираном

Москва30 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп не допустит превращения конфликта с Ираном в бесконечную войну. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он напомнил в ходе выступления эфире телеканала Fox News, что конфликт продолжается уже более полугода. Вэнс пообещал, что противостояние закончится, но какие-либо сроки его прекращения не назвал.

Мы так или иначе участвуем [в конфликте] с Ираном семь месяцев. Я обещаю, что Дональд Трамп не позволит этому превратиться в бесконечную войну сказал вице-президент

Накануне американские СМИ писали, что Вэнс пытается возобновить переговоры с Ираном и с этой целью он направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсену Резаи.

Трамп в ответ на эти публикации заявил, что письмо Вэнса содержит предложение Вашингтона о поставках медикаментов Ирану. При этом он допустил возобновление ударов по исламской Республике после проведения в США промежуточных выборов в Конгресс.