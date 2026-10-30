Москва30 октВести.Американский лидер Дональд Трамп не допустит превращения конфликта с Ираном в бесконечную войну. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он напомнил в ходе выступления эфире телеканала Fox News, что конфликт продолжается уже более полугода. Вэнс пообещал, что противостояние закончится, но какие-либо сроки его прекращения не назвал.
Мы так или иначе участвуем [в конфликте] с Ираном семь месяцев. Я обещаю, что Дональд Трамп не позволит этому превратиться в бесконечную войнусказал вице-президент
Накануне американские СМИ писали, что Вэнс пытается возобновить переговоры с Ираном и с этой целью он направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсену Резаи.
Трамп в ответ на эти публикации заявил, что письмо Вэнса содержит предложение Вашингтона о поставках медикаментов Ирану. При этом он допустил возобновление ударов по исламской Республике после проведения в США промежуточных выборов в Конгресс.