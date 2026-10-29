Москва29 окт Вести.США предложили поставить медикаменты Ирану, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Трамп высказался по поводу сообщений СМИ о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением возобновить переговоры по урегулированию конфликта.

Нет, суть в том, что им нужна помощь с медикаментами и прочим. Он [Вэнс] спросил меня, что я думаю об этом. Я сказал, что, если он хочет это сделать, то можно. По сути, речь идет о том, чтобы предоставить необходимое людям, которые больны приводит ТАСС слова Трампа

Между тем Вашингтон может нанести новые удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США, допустил Трамп.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что американские военные самолеты перебрасывают на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot.