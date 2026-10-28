СМИ: Штаты перебрасывают на Ближний Восток ЗРК Patriot WSJ: Вашингтон собирается перебросить на Ближний Восток ЗРК Patriot

Москва28 окт Вести.Американские военные перебрасывают на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot для укрепления региональной противовоздушной обороны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в следующем месяце к группировке из примерно 20 американских боевых кораблей на Ближнем Востоке также должны присоединиться еще одна авианосная ударная группа и десантные корабли с экспедиционным подразделением морской пехоты.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может провести короткую и интенсивную военную кампанию против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.