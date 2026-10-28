Москва28 октВести.Американские военные перебрасывают на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot для укрепления региональной противовоздушной обороны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в следующем месяце к группировке из примерно 20 американских боевых кораблей на Ближнем Востоке также должны присоединиться еще одна авианосная ударная группа и десантные корабли с экспедиционным подразделением морской пехоты.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может провести короткую и интенсивную военную кампанию против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.