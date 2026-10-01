WSJ: США направят на Ближний Восток до 10 тысяч военных

Пентагон направит на Ближний Восток еще 10 тысяч военных WSJ: США направят на Ближний Восток до 10 тысяч военных

Москва1 окт Вести.Пентагон направит на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты, увеличив численность американских войск в регионе на 9-10 тыс. человек, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

При этом президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов [в Конгресс США] отмечает WSJ

Дополнительные войска США прибудут на Ближний Восток к концу ноября.

Так, авианосец "Теодор Рузвельт" и три десантных корабля с морскими пехотинцами на борту уже направились в регион.

На Ближнем Востоке уже находятся два американских авианосца - "Джордж Буш" и "Джордж Вашингтон". Если "Джордж Вашингтон" останется после прибытия "Теодора Рузвельта", то в регионе окажутся сразу три авианосные ударные группировки США.

Трамп не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Трамп пообещал принять вскоре решение о возобновлении ударов по Ирану.