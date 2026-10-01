Москва1 октВести.Пентагон направит на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты, увеличив численность американских войск в регионе на 9-10 тыс. человек, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
При этом президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов [в Конгресс США]отмечает WSJ
Дополнительные войска США прибудут на Ближний Восток к концу ноября.
Так, авианосец "Теодор Рузвельт" и три десантных корабля с морскими пехотинцами на борту уже направились в регион.
На Ближнем Востоке уже находятся два американских авианосца - "Джордж Буш" и "Джордж Вашингтон". Если "Джордж Вашингтон" останется после прибытия "Теодора Рузвельта", то в регионе окажутся сразу три авианосные ударные группировки США.
Трамп не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Трамп пообещал принять вскоре решение о возобновлении ударов по Ирану.