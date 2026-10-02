США дополнительно отправили Саудовской Аравии и Катару две батареи ЗРК Patriot Axios: США направили Саудовской Аравии и Катару две батареи ЗРК Patriot

Москва2 окт Вести.США дополнительно направили Саудовской Аравии и Катару две батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты нефтегазовых объектов. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на свои источники.

По информации портала, США хотели заверить обоих союзников в том, что они защитят их ключевые энергетические объекты в случае, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решит возобновить масштабные боевые действия против Ирана.

В последние недели американские военные направили две дополнительные батареи зенитных ракет Patriot для защиты нефтегазовых объектов в Саудовской Аравии и Катаре сказано в публикации

При этом стало известно, что Пентагон направит на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты, увеличив численность американских войск в регионе на 9-10 тыс. человек. Дополнительные войска США прибудут на Ближний Восток к концу ноября.

До этого Трамп не исключил, что американские военные возобновят бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Американский лидер пообещал вскоре принять решение о возобновлении ударов по Ирану.