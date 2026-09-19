Союзники США столкнутся с задержками поставок ракет и средств ПВО СМИ: США уведомили союзников о задержках в поставках ракет

Москва19 сен Вести.США предупредили союзников о задержках в поставках ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за истощения американских запасов в ходе войны против Ирана, сообщает агентство Bloomberg.

При этом срок задержки в поставках может составить до пяти лет.

По словам официальных лиц, некоторые европейские страны ожидают, что поставки основных средств противоракетной и противовоздушной обороны окажутся отложенными в связи с тем, что американские военные истощили свой собственный арсенал в войне с Ираном отмечает Bloomberg

Между тем Украина добивается от США отправки большого количества ракет-перехватчиков для систем Patriot.

До конца текущего года США должны получить лишь 80 ракет-перехватчиков Patriot. Американские военные израсходовали более 80 ракет при отражении одной атаки Ирана на объекты США в Иордании в ночь на 31 августа, что составило почти 10% оставшихся у США запасов таких ракет.

Запасы ракет для Patriot серьезно истощены еще до этой атаки. Сухопутные войска США за пять месяцев войны с Ираном израсходовали значительную часть арсенала высокоточных ракет большой дальности.