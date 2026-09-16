США потратили почти 80 ракет-перехватчиков для отражения одного удара Ирана Иран вынудил США потратить почти 80 дефицитных ракет ПВО на отражение удара

Москва16 сен Вести.Американские военные израсходовали порядка 80 дорогостоящих дефицитных ракет-перехватчиков на отражение только лишь одного удара Ирана по Иордании, где находятся базы США, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, для перехвата около 20 иранских баллистических ракет силы военнослужащие США выпустили от 60 до 70 ракет зенитного комплекса Patriot и более десятка ракет-перехватчиков мобильной системы THAAD.

Издание подчеркивает, что, такая растрата боеприпасов сопоставима с недельным объемом использования систем противовоздушной обороны на других этапах войны с Ираном.

Как отмечает WSJ, тактика Тегерана усложняет оборону. Используемые Ираном ракеты оснащены разделяющимися боевыми частями, что вынуждает американские комплексы тратить ценные боеприпасы. В результате той атаки повреждения получили истребители и другие самолеты на авиабазе Муваффак-Салти.

Согласно данным газеты, на фоне ускоренного расхода арсеналов в докладе генерального инспектора Пентагона говорится, что конфликт привел к "стратегическому дефициту запасов" вооружений.

В июле стало известно, что американские военные в ходе конфликта с Ираном потратили 200 ракет системы THAAD.

Позднее, в августе, газета The New York Times писала, что запасы ракет-перехватчиков Patriot у США составляют менее 1700 единиц, а на их восполнение может уйти больше двух лет.

Как выяснилось из бюджетных документов США, Пентагон будет вынужден сократить закупку ракет-перехватчиков для Patriot из-за значительного роста цен на них, несмотря на истощение запасов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон и сам нуждается в ракетах для Patriot, объясняя этим отказ поставлять их Киеву в нужном объеме.

Издание Asia Times, в свою очередь, предупреждало, что истощение американских арсеналов может обернуться для Украины тяжелыми последствиями.