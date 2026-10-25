WSJ: авианосец USS George Washington готовится к ударам по Ирану WSJ: авианосец США "Джордж Вашингтон" готовится к ударам по Ирану

Москва25 окт Вести.США загружают боеприпасы на авианосец USS George Washington и готовят корабль к возобновлению ударов по Ирану, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Корабли ВМС США на Ближнем Востоке готовятся к возобновлению конфликта на случай, если президент США Дональд Трамп решит нанести новые удары по Ирану, отмечает WSJ.

Газета сообщает о пополнении запасов боеприпасов и материальных средств. В частности, на корабли доставлены крылатые ракеты большой дальности для поражения наземных целей, а также авиабомбы, предназначенные для уничтожения укрепленных подземных объектов.

Мы постоянно проявляем бдительность, следим за обстановкой вокруг и готовы действовать как в ответ на угрозу, так и на упреждение приводит WSJ слова командира авианосца Николаса ДеЛео

Трамп заявил ранее, что не намерен наносить удары по Ирану до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. В Пентагоне заявили, что задача военных - разработать и представить президенту возможные варианты действий. При этом окончательное решение пока не принято.