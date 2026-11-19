Москва19 ноя Вести.Американский авианосец USS George Washington, участвовавший в морской блокаде Ирана, покинул Персидский залив, сообщает агентство Bloomberg.

Вероятно, авианосец направляется в порт Японии.

Одна из трех американских авианосных ударных группировок в районе Персидского залива, находившаяся там для обеспечения морской блокады Ирана, покинула регион и, вероятно, возвращается в порт постоянного базирования отмечает Bloomberg

США оставили в регионе две авианосные ударные группы. Последний раз США имели три авианосца на Ближнем Востоке в 2003 году на начальном этапе войны в Ираке.

Издание The Wall Street Journal написало, что США загружают боеприпасы на авианосец USS George Washington и готовят корабль к возобновлению ударов по Ирану. На авианосец доставлены крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы.