Москва16 нояВести.Еще один американский атомный авианосец прибыл на Ближний Восток, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского официального представителя.
Уточняется, что на юго-востоке от Ирана теперь находятся три авианосные ударные группы американских ВМС. Кроме того, вместе с кораблем прибыли ракетный крейсер, два эсминца и новые беспилотные корабли-разведчики Seahawk, которые следят за обстановкой на воде и под водой.
По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, пока неясно сохранят ли США одновременное присутствие трех авианосных групп в регионе. Предполагается, что новое судно сменит старый авианосец USS George Washington, который находится на Ближнем Востоке с 19 августа.
Ранее сообщалось, что авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Малаккский пролив и идет в Индийский океан.