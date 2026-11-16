ВМС США стянули к юго-востоку от Ирана сразу три авианосные группы

Третий американский атомный авианосец прибыл на Ближний Восток ВМС США стянули к юго-востоку от Ирана сразу три авианосные группы

Москва16 ноя Вести.Еще один американский атомный авианосец прибыл на Ближний Восток, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского официального представителя.

Уточняется, что на юго-востоке от Ирана теперь находятся три авианосные ударные группы американских ВМС. Кроме того, вместе с кораблем прибыли ракетный крейсер, два эсминца и новые беспилотные корабли-разведчики Seahawk, которые следят за обстановкой на воде и под водой.

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, пока неясно сохранят ли США одновременное присутствие трех авианосных групп в регионе. Предполагается, что новое судно сменит старый авианосец USS George Washington, который находится на Ближнем Востоке с 19 августа.

Ранее сообщалось, что авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Малаккский пролив и идет в Индийский океан.