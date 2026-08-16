Над Персидским заливом заметили военные самолеты и беспилотник США

Над Персидским заливом замечены три самолета-заправщика США Над Персидским заливом заметили военные самолеты и беспилотник США

Москва16 авг Вести.Американские самолеты-заправщики и разведывательный дрон замечены в воздушном пространстве Персидского и Оманского заливов вблизи зоны ответственности иранских диспетчерских служб, сообщает источник ТАСС.

Над акваторией Персидского залива летают, как минимум, три самолета-заправщика ВВС США - Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus, отметил источник.

Самолеты летают по кругу на высоте порядка 6 тыс. м, при этом зоны их маневрирования перекрывают действующие трассы гражданской авиации.

Кроме того, на высоте 1,5 км у границ подконтрольного Ирану воздушного пространства барражирует американский дрон-разведчик Shield AI V-Bat UAV. Дроны данного типа редко летают в этом районе.

Между тем американские заправщики также совершали полеты над акваторией Оманского залива. При этом самолет-разведчик США вновь облетел Персидский залив.