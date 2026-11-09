Авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Малаккский пролив и идет в Индийский океан MarineTraffic: авианосец США "Теодор Рузвельт" находится в Малаккском проливе

Москва9 ноя Вести.Американский атомный авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Малаккский пролив. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

Корабль, который направляется на Ближний Восток во главе ударной авианосной группы ВМС США, следует в направлении Индийского океана.

По данным MarineTraffic, в воскресенье судно покинуло порт Танах-Мерах на восточном побережье Сингапура. Это был последний заход авианосца в порт перед прибытием в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), куда корабль должен дойти в середине ноября.

В ударную группу также входят ракетный крейсер "Чосин", два эсминца – "Пол Гамильтон" и "Декейтер" – и среднее беспилотное судно "Сихок".

Сейчас в районе Аравийского моря боевое дежурство несут две ударные авианосные группы ВМС США, возглавляемые авианосцами "Джордж Вашингтон" и "Джордж Буш".

"Теодор Рузвельт" сменит на дежурстве авианосец "Джордж Вашингтон", который находится на Ближнем Востоке с 19 августа.

Ранее стало известно, что на авианосце "Джордж Вашингтон" началась подготовка к ударам по Ирану.