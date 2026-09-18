Авианосец "Рональд Рейган" вернулся в состав ВМС США после 18 месяцев ремонта

США вернули в строй авианосец "Рональд Рейган" после полутора лет ремонта Авианосец "Рональд Рейган" вернулся в состав ВМС США после 18 месяцев ремонта

Москва18 сен Вести.Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вновь вошел в состав ВМС США после завершения полуторагодичного ремонта, сообщило издание National Interest.

По данным источника, авианосец прошел морские испытания после 18 месяцев технического обслуживания и модернизации.

В материале издания уточнили, что за это время на корабле провели масштабные ремонтные работы, включая обновление корпуса. Особое внимание специалисты уделили подводной части судна, в том числе гребным валам, рулям и обшивке.

Авианосец может быть задействован в новых миссиях уже весной или летом 2027 года.

Пентагон перераспределяет военные силы в связи с продолжающейся военной операцией против Ирана. В начале августа базирующийся в Японии авианосец "Джордж Вашингтон" был направлен на Ближний Восток для замены "Авраама Линкольна".