Москва26 авг Вести.При модернизации атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" могли быть внесены изменения по части борьбы с дронами и различными безэкипажными катерами. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков.

По его словам, крейсер "Адмирал Нахимов" вывели из боевого состава флота в конце 1990-х гг. и на модернизацию он фактически зашел в 2010-х годах.

СВО у нас идет там четыре с лишним года. Соответственно, насколько было переработано ТТЗ на проект модернизации атомного ракетного крейсера 1144 до уровня 1144М2, мы не знаем, это информация закрытая… Конструкторы Северного ПКБ, которые разработали эту потрясающую серию кораблей, их называли самыми мощными в мире. Но так или иначе, определенные изменения, я уверен, были и в плане противодронной войны, и борьбы с различными безэкипажными катерами сказал он

Государственные испытания тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" должны завершиться до конца года, после чего корабль должен вернуться в боевой состав ВМФ.