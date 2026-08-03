В 2026 году "Севмаш" планирует передать ВМФ атомный крейсер и подлодку

В 2026 году "Севмаш" планирует передать ВМФ два корабля В 2026 году "Севмаш" планирует передать ВМФ атомный крейсер и подлодку

Москва3 авг Вести.Два корабля планирует передать до конца года российскому флоту предприятие "Севмаш". Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Будниченко​​​.

По его словам, за 14 лет было сдано 14 атомных подводных лодок, и этот год не будет исключением. Флот должен получить подлодку "Пермь" и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Крейсер "Адмирал Нахимов" построен в конце 1980-х годов. В конце 1990-х его отправили на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ начались в 2013 году. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи, сообщает ТАСС.

"Ясень" - класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели как на земле, так на воде и под водой.