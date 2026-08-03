Москва3 авгВести.Два корабля планирует передать до конца года российскому флоту предприятие "Севмаш". Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Будниченко.
По его словам, за 14 лет было сдано 14 атомных подводных лодок, и этот год не будет исключением. Флот должен получить подлодку "Пермь" и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Крейсер "Адмирал Нахимов" построен в конце 1980-х годов. В конце 1990-х его отправили на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ начались в 2013 году. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи, сообщает ТАСС.
"Ясень" - класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели как на земле, так на воде и под водой.