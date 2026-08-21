Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у Ормузского пролива Самолет ВВС США Boeing E-3B подал сигнал бедствия у Ормузского пролива

Москва21 авг Вести.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry Военно-воздушных сил (ВВС) США подал сигнал бедствия в районе Ормузского пролива, сообщает РИА Новости.

Радары обнаружили самолет вечером 20 августа, когда он передал аварийный код 7700. Этот код указывает на возникновение аварийной ситуации - технического сбоя, пожара на борту, нехватки топлива или других чрезвычайных обстоятельств.

После активации аварийного транспондера Boeing E-3B Sentry начал снижение: высота полета уменьшилась с 6,7 тыс. м до 5,4 тыс. м.

Затем воздушное судно изменило курс, покинув акваторию Оманского залива и Ормузского пролива, после чего продолжило движение вглубь Аравийского полуострова.

В это же время в воздушном пространстве вблизи Ормузского пролива и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) находились три самолета-заправщика ВВС США Boeing KC-46A Pegasus. Эти самолеты поднялись с авиабазы Аль-Удейд в Катаре и выполняли полеты по круговой траектории над ОАЭ.

Другой Boeing E-3B Sentry подал 22 июля аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией.