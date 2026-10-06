Вертолет ВМС США подал сигнал бедствия и пропал с радаров на Ближнем Востоке Военный вертолет США пропал у берегов Саудовской Аравии

Москва6 окт Вести.Боевой вертолет MH-60R Seahawk Военно-морских сил (ВМС) США подал сигнал бедствия и пропал с радаров у берегов Саудовской Аравии.

В момент подачи сигнала о чрезвычайной ситуации воздушное судно находилось на высоте около 144 метров. После этого отображаемая на радаре высота вертолета упала до нуля, сообщает BNO News. Пользователи соцсетей предположили, что воздушное судно могло рухнуть в Красное море.

В ВМС США инцидент с вертолетом пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Техасе разбился истребитель F-16 Fighting Falcon, принадлежавший Национальной гвардии ВВС штата. Инцидент произошел во время планового учебного полета. Пилот успел катапультироваться.