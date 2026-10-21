Москва21 октВести.Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D разбился в ходе учебного полета на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на французские вооруженные силы.
Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 20 октября, во время учебного полета.
Погиб по крайней мере один член экипажаговорится в публикации
По информации источника, поиски второго пилота продолжаются.
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