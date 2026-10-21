На северо-востоке Франции разбился военный истребитель, один пилот погиб

Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D разбился на северо-востоке страны На северо-востоке Франции разбился военный истребитель, один пилот погиб

Москва21 окт Вести.Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D разбился в ходе учебного полета на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на французские вооруженные силы.

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 20 октября, во время учебного полета.

Погиб по крайней мере один член экипажа говорится в публикации

По информации источника, поиски второго пилота продолжаются.

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