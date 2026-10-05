В Нигерии рядом с базой разбился военный самолет с 32 людьми на борту

В Нигерии разбился военный самолет с 32 людьми на борту В Нигерии рядом с базой разбился военный самолет с 32 людьми на борту

Москва5 окт Вести.В Нигерии рядом с военно-морской базой Игбокода на юго-западе страны разбился военный самолет, сообщил министр авиации и аэрокосмического развития Нигерии Фестус Кейамо.

Самолет следовал из Бенина в Лагос, но в районе нигерийской базы ВМС исчез с радаров.

Позднее поступившая информация подтвердила, что военный самолет потерпел крушение недалеко от военно-морской базы в Игбокоде, штат Ондо. Обломки обнаружены, продолжаются поисково-спасательные работы. По предварительной информации, на борту находились 25 пассажиров и 7 членов экипажа написал Кейамо в соцсети X

Министр пообещал, что подробности инцидента будут сообщены позднее. На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция.

На данный момент известно, что самолет ATR-42 был приписан к ВВС Нигерии. Об этом со ссылкой на официального представителя нигерийских военно-воздушных сил Эхимена Эджодаме проинформировала газета Vanguard.

Ранее на юго-западе Германии разбился легкомоторный самолет. По предварительной информации, два человека, бывшие на борту воздушного судна, погибли.