Москва22 сенВести.Военный самолет потерпел крушение в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, недалеко от авиабазы США Шпангдалем. Об этом сообщает N-TV со ссылкой на местные власти.
Предварительно, есть один пострадавший. На место падения были направлены пожарные и спасательные службы.
В регионе Айфель в Рейнланд-Пфальце разбился военный самолет недалеко от американской авиабазы Шпангдалем. По предварительным данным, один человек получил раненияговорится в публикации
По данным местной газеты Volksfreund, разбился истребитель F-16 – он упал при заходе на посадку. Пилот успел катапультироваться.