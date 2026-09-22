N-TV: военный самолет разбился рядом с базой США в Германии

Истребитель F-16 разбился на подлете к американской авиабазе в ФРГ N-TV: военный самолет разбился рядом с базой США в Германии

Москва22 сен Вести.Военный самолет потерпел крушение в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, недалеко от авиабазы США Шпангдалем. Об этом сообщает N-TV со ссылкой на местные власти.

Предварительно, есть один пострадавший. На место падения были направлены пожарные и спасательные службы.

В регионе Айфель в Рейнланд-Пфальце разбился военный самолет недалеко от американской авиабазы Шпангдалем. По предварительным данным, один человек получил ранения говорится в публикации

По данным местной газеты Volksfreund, разбился истребитель F-16 – он упал при заходе на посадку. Пилот успел катапультироваться.