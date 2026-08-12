Турецкий истребитель F-16 потерпел крушение в Ялове на учебных полетах

В Турции истребитель F-16 разбился во время учебного полета Турецкий истребитель F-16 потерпел крушение в Ялове на учебных полетах

Москва12 авг Вести.Истребитель Военно-воздушных сил Турции F-16 разбился во время учебного полета в Ялове, сообщило Минобороны Турции.

Причина аварии будет установлена в ходе предстоящего расследования, добавили в ведомстве.

Один самолет F-16, принадлежащий нашим Военно-воздушным силам, потерпел аварию во время тренировочного полета в Ялове, наш пилот спасся, катапультировавшись написало МО Турции в соцсети X

Ранее в Одесской области разбился истребитель Вооруженных сил Украины МиГ-29. Летчику удалось покинуть самолет, он был госпитализирован.