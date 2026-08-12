Москва12 авгВести.Истребитель Военно-воздушных сил Турции F-16 разбился во время учебного полета в Ялове, сообщило Минобороны Турции.
Причина аварии будет установлена в ходе предстоящего расследования, добавили в ведомстве.
Один самолет F-16, принадлежащий нашим Военно-воздушным силам, потерпел аварию во время тренировочного полета в Ялове, наш пилот спасся, катапультировавшисьнаписало МО Турции в соцсети X
Ранее в Одесской области разбился истребитель Вооруженных сил Украины МиГ-29. Летчику удалось покинуть самолет, он был госпитализирован.