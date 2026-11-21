Guardian: жертвами кораблекрушения в Нигерии стали более полусотни человек

Жертвами крушения парома в Нигерии стали более 50 человек Guardian: жертвами кораблекрушения в Нигерии стали более полусотни человек

Москва21 ноя Вести.Минимум 50 пассажиров погибли в результате крушения парома на юге Нигерии. Пассажиры спешили на церемонию похорон жертв похожей катастрофы, произошедшей несколькими днями ранее, сообщает The Guardian.

Пассажирское судно перевернулось и затонуло в одной из проток реки Нигер.

На судне находились около 300 человек. Спасти удалось 24 из них отмечает газета

Спасательная операция на месте крушения парома продолжается. Спасители обнаружили более 50 тел погибших. Судьба остальных пассажиров неизвестна.

Главной причиной кораблекрушения называется перегруженность судна. В соцсетях появились видео с места происшествия. На них оказавшиеся в воде люди взывают о помощи и пытаются самостоятельно добраться до берега.