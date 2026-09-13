Reuters: минимум шесть человек погибли на перевернувшемся пароме у Индонезии

На перевернувшемся в Яванском море пароме погибли минимум шесть пассажиров Reuters: минимум шесть человек погибли на перевернувшемся пароме у Индонезии

Москва13 сен Вести.В Яванском море у берегов Индонезии перевернулся паром. Он остался на плаву, но минимум шестеро находящихся на его борту пассажиров погибли, сообщает Reuters. Поиски еще 130 находившихся на пароме продолжаются.

Паром, следовавший из Сурабая в Банджармасин с 243 пассажирами, перестал выходить на связь во время ухудшения погодных условий.

107 человек были эвакуированы рассказал министр транспорта Индонезии Дуди Пурваганди

На этой неделе произошло еще два крупных ЧП с паромами. Более 30 человек пропали без вести при крушении парома у побережья Вануату. А на Филиппинах загорелось судно, на котором находились 134 пассажира. 76 из них погибли в пожаре, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Останки 41 погибшего 13 сентября на берег доставил корабль BRP Cape Engaño. 43 пассажирам удалось спасти, а двое вышли на связь, уведомив спасательные службы, что опоздали на отплывающее судно.