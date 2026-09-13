Спасатели Индонезии ищут судно с 243 пассажирами на борту

В Яванском море пропала связь с судном с 243 пассажирами на борту Спасатели Индонезии ищут судно с 243 пассажирами на борту

Москва13 сен Вести.В Индонезии развернута масштабная поисково-спасательная операция после исчезновения в Яванском море пассажирского судна Virgo Transport 8. На его борту находятся 243 человека.

Судно следовало по маршруту Сурабая — Банджармасин и перестало выходить на связь в районе 02:00 по местному времени (21:00 мск субботы) во время сильного шторма, сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны (Basarnas).

Координатор поисковых работ И Путу Судаяна сообщил, что в момент последнего контакта судно находилось примерно в 80 морских милях от специализированного причала в Банджармасине.

В операции также задействованы силы ВМС Индонезии, водная полиция и портовые службы, оснащенные водолазным снаряжением и терминалами спутниковой связи Starlink.

Сведения о присутствии на судне иностранных граждан не поступали.

Ранее сообщалось, что более 30 человек пропали без вести при крушении парома у побережья Вануату.