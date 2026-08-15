Число жертв землетрясения в Индонезии выросло Reuters: жертвами землетрясения в Индонезии стали 38 человек

Москва15 авг Вести.Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии привело к десяткам жертв. Сейчас известно минимум о 38 погибших в результате удара подземной стихии, сообщает агентство Reuters.

Порядка двух тысяч человек в провинции Неса-Тенгара эвакуированы в безопасные места.

38 погибших, двое получили серьезные ранения, у 11 человек — легкие травмы заявил глава индонезийского Национального агентства по управлению стихийными бедствиями (BNPB) генерал-лейтенант Сухарьянто

Эпицентр землетрясения находился вблизи индонезийского острова Флорес. Спасатели еще не добрались до наиболее близких к эпицентру районов, поэтому есть опасения, что статистика жертв будет расти.

Землетрясение произошло ночь 15 августа. Стихия застала многих жителей спящими в своих домах.

Подземный толчок сопровождался афтершоками. Очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 13:54 по московскому времени на западе Индонезии в провинции Северная Суматра. Его эпицентр был всего в 8 километрах от 210-тысячного города Пематангсиантар и в 70 километрах к юго-востоку от города Перчут, население которого превышает 311 тысяч. Угроза цунами после новых колебаний земной поверхности не объявлялась. Но жителям острова Флорес рекомендовали держаться на расстоянии не менее двух километров от побережья.

Организованных туристов из России на индонезийском острове Флорес в момент землетрясения не было, подчеркнули в АТОР.