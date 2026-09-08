Извержение вулкана Анак-Кракатау повлияло на почти 3000 рейсов

Извержение вулкана в Индонезии изменило планы 341 тыс. пассажиров Извержение вулкана Анак-Кракатау повлияло на почти 3000 рейсов

Москва8 сен Вести.Извержение вулкана в Индонезии, из-за которого временно закрылись восемь местных аэропортов, повлияло в общей сложности на 2 961 рейс, в числе которых более 600 международных, сообщило агентство Antara.

Отмечается, что отмены, задержки и переносы рейсов изменили планы 341 тыс. пассажиров. Во вторник утром пять из восьми аэропортов возобновили работу.

Извержение Анак-Кракатау произошло 4 сентября и закончилось 7 сентября. Столб пепла и дыма поднялся на высоту более 15 тыс. метров. Грохот извержения был слышен на расстоянии до 700 км.

Ранее в Минтрансе Индонезии призвали отказаться от посещения закрытых аэропортов в период приостановки полетов, а также следить за обновлениями статуса рейсов.