В Индонезии закрыли восемь аэропортов после извержения вулкана Анак-Кракатау

Извержение вулкана привело к закрытию восьми аэропортов в Индонезии В Индонезии закрыли восемь аэропортов после извержения вулкана Анак-Кракатау

Москва7 сен Вести.В Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау были закрыты восемь аэропортов. Об этом сообщает индонезийское агентство Antara.

В Министерстве транспорта страны призвали отказаться от посещения закрытых аэропортов в период приостановки полетов и следить за обновлениями статуса рейсов через официальные каналы авиакомпаний.

Для разгрузки пассажиропотока … Министерство транспорта открывает оперативные возможности для перенаправления запланированных рейсов в альтернативные узловые аэропорты за пределами зоны распространения пепла говорится в материале

Как уточняется, закрыты, в частности, обслуживающие Джакарту аэропорт Сукарно-Хатта и аэропорт имени Халима Перданакусумы.

Воздух столицы Индонезии ранее заполнился частицами вулканического пепла на фоне продолжающегося извержения вулкана Анак-Кракатау.

Власти страны призвали жителей не выходить на улицу без респираторов N95 или KN95 из-за распространения пепла.