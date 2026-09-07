Москва7 сенВести.В Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау были закрыты восемь аэропортов. Об этом сообщает индонезийское агентство Antara.
В Министерстве транспорта страны призвали отказаться от посещения закрытых аэропортов в период приостановки полетов и следить за обновлениями статуса рейсов через официальные каналы авиакомпаний.
Для разгрузки пассажиропотока … Министерство транспорта открывает оперативные возможности для перенаправления запланированных рейсов в альтернативные узловые аэропорты за пределами зоны распространения пеплаговорится в материале
Как уточняется, закрыты, в частности, обслуживающие Джакарту аэропорт Сукарно-Хатта и аэропорт имени Халима Перданакусумы.
Воздух столицы Индонезии ранее заполнился частицами вулканического пепла на фоне продолжающегося извержения вулкана Анак-Кракатау.
Власти страны призвали жителей не выходить на улицу без респираторов N95 или KN95 из-за распространения пепла.